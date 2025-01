Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Pkw überschlägt sich- Fahrer steht unter Alkohol

Gevelsberg (ots)

Ein Pkw der Marke VW überschlug sich am 28.01.2025, gegen 22:30 Uhr, auf der Asker Straße in Gevelsberg. Der 42-jährige Wittener war mit seinem Sportwagen der Marke VW auf der Asker Straße in Fahrtrichtung Berger Straße (Ennepetal) unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. An der Unfallörtlichkeit ist eine Geschwindigkeit von 30 km/h vorgegeben. Hinweise deuten aktuell daraufhin, dass er zu schnell unterwegs war. Im weiteren Unfallverlauf kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und einem Baumstumpf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der VW und blieb erheblich beschädigt auf dem Dach liegen. Airbags im Pkw waren ausgelöst. Im Fahrzeug befand sich eine weitere Person als Beifahrer. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 42-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Dies bestätigte ein Atemalkoholtest vor Ort. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Der Pkw war so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkw musste die Straße zeitweise gesperrt werden.

