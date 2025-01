Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Täter entwenden Kabel- Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich

Ennepetal (ots)

Unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 25.01.2025, 09:30 Uhr und dem 27.01.2025, 05:45 Uhr die Eingangstür einer Fabrikhalle an der Heilenbecker Straße. So gelangten sie in die Halle und entwendeten im Anschluss Stromkabel im mittleren vierstelligen Wert. Sie flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell