POL-EN: Herdecke: Pkw auf Felge unterwegs- Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Herdecke (ots) - Am 25.01.2025, gegen 06:50 Uhr schlug ein männlicher Täter ein Fenster des Bürgerbüros mit einem Stein ein und gelangte so in das Objekt. Dort öffnete er mehrere Schubladen. Bei dem Einbruch wurde der Alarm ausgelöst. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Herdecker Innenstadt. Hierbei wurde er von einem Zeugen beobachtet und noch einige Meter von diesem verfolgt. Der Täter ...

