LKA-HE: Kokain in Bananenkisten - Zollfahndung und Polizei stellen mehr als 500 Kilogramm Rauschgift sicher

Wiesbaden (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, des Bayerischen Landeskriminalamts und des Hessischen Landeskriminalamts Die Zielfahnder des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) haben am 25.04.2024 im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main einen seit ...

mehr