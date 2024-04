LKA-HE: Tödlicher Verkehrsunfall bei Polizeieinsatz // Hessisches Landeskriminalamt übernimmt Ermittlungen

Wiesbaden (ots) - Bilanz: Mehr als 4.190 Personen kontrolliert, 20 Personen vorläufig festgenommen sowie 18 Haftbefehle vollstreckt // Über 840 Ordnungswidrigkeiten und Strafanzeigen erfasst Anlässlich des siebten länderübergreifenden Sicherheitstages zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum haben in Hessen am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag, ...

