POL-EN: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Ennepetal (ots)

Am 25.01.2025, gegen 15:00 Uhr befuhr ein 86 jähriger Ennepetaler mit seinem VW Golf die Kölner Straße in Fahrtrichtung Hembecker Talstraße. Im dortigen Kreisverkehr fährt er aus bislang unbekannter Ursache entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, überfährt im Ausgang des Kreisverkehrs eine bauliche Querungshilfe für Fußgänger und kollidiert dort mit einem 13 jährigen Radfahrer aus Ennepetal. Dieser wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und dem Helios Klinikum Schwelm zugeführt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Da ein technischer Mangel an der Bremsanlage des Verursacherfahrzeuges nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde dieses sichergestellt.

