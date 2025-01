Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad- Zwei leicht verletzte Personen

Ennepetal (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am 28.01.2025, gegen 17:45 Uhr, auf der Milper Straße in Ennepetal. Ein 71-Jähriger aus Ennepetal war mit seinem Pkw der Marke VW auf der Milsper Straße in Fahrtrichtung Steinnockenstraße unterwegs. Er beabsichtigte nach links in den Quabecker Weg abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 17-Jähriger aus Hagen mit seinem Motorrad der Marke Aprilia in die Gegenrichtung. Als Sozius hatte es einen 17-Jährigen aus Ennepetal dabei. Da der 71-Jährige bei seinem Abbiegevorgang das Motorrad übersah, kam es zum Zusammenstoß. Beide 17-Jährigen wurden leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Pkw und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

