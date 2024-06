POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Firma - Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung - Pressemeldung 2

Mannheim (ots) - Am Montagabend gegen 20 Uhr geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in dem Quadrat Q2 in Brand. Das Brandgeschehen dauerte mehrere Stunden an und konnte schließlich in den frühen Morgenstunden des Dienstags endgültig gelöscht werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei über 100.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen ...

