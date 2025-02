Polizei Hagen

POL-HA: Münzgeldautomat einer Waschanlage aufgebrochen

Hagen-Boele (ots)

An einer Waschanlage an der Kabeler Straße brachen bislang unbekannte Personen am Montagvormittag (17.02.2025) einen Münzgeldautomaten auf und entwendeten Bargeld. Gegen 11.20 Uhr wurde der Polizei der Vorfall im rückwärtigen Bereich eines großen Lebensmittelgeschäfts gemeldet. Als die Einsatzkräfte an der Waschanlage eintrafen, fanden sie frische Einbruchspuren an der Tür des Depots vor. Zudem stellten sie fest, dass die Rückseite des Münzgeldautomaten beschädigt und das Fach, in dem sich das Münzgeld befand, entwendet wurde. Zur Schadenssumme liegen der Polizei aktuell keine Informationen vor.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat im Bereich der Waschanlage verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu den Tätern oder zur Tatzeit geben? Zeugen können sich jederzeit unter der Rufnummer 02331 986 2066 bei der Polizei Hagen melden. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell