POL-MFR: (1097) Schadensträchtiger Einbruch in Filiale eines Schnellrestaurants - Zeugenaufruf

Am frühen Montagmorgen (21.10.2024) brachen Unbekannte in die Filiale eines Schnellrestaurants in Altdorf (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei prüft Zusammenhänge zu einer überörtlichen Tatserie und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 03:30 Uhr bis 04:05 Uhr drangen Unbekannte in das Schnellrestaurant in der Prackenfelser Straße ein. Hierzu hebelten sie die Zugangstür auf um in die Innenräume zu gelangen.

Die Täter gingen sehr professionell vor indem sie den Tresor mutmaßlich mit einem Winkelschleifer (Flex) öffneten und hieraus Bargeldeinnahmen und Wechselgeld in noch unbekannter Höhe entnahmen.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 15.000 Euro belaufen.

Beamte der Kriminalpolizei Schwabach führten vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das dortige Fachkommissariat. Die Beamten prüfen derzeit Zusammenhänge zu einer überörtlichen Tatserie und bitten um Zeugenhinweise. Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben - insbesondere verdächtige Fahrzeuge, eventuell mit ausländischem Kennzeichen - werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

