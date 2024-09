POL-HB: Nr.: 0612 --Unbekannter schießt 25-Jährigen Reizgas ins Gesicht

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, In der Vahr Zeit: 26.09.2024, 12 Uhr Am Donnerstagmittag wurde eine 46 Jahre alte Frau in der Vahr zusammengeschlagen. Einsatzkräfte stellten noch vor Ort einen 34-jährigen Tatverdächtigen. Die Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Streifenwagenbesatzung befuhr gegen 12 Uhr die Straße In der Vahr in Fahrtrichtung Schwachhausen, als mehrere ...

