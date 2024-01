Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Mittwoch (17.01.2024), im Zeitraum von 00.00 Uhr bis 06.20 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Manlichstraße zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell