POL-HB: Nr.: 0610 --46-Jährige geschlagen und getreten--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, In der Vahr Zeit: 26.09.2024, 12 Uhr

Am Donnerstagmittag wurde eine 46 Jahre alte Frau in der Vahr zusammengeschlagen. Einsatzkräfte stellten noch vor Ort einen 34-jährigen Tatverdächtigen. Die Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine Streifenwagenbesatzung befuhr gegen 12 Uhr die Straße In der Vahr in Fahrtrichtung Schwachhausen, als mehrere Personen auf Höhe eines Fitnessstudios mit Winken auf sich aufmerksam machten. Mehrere Zeugen berichteten, dass die 46-Jährige zuvor mit ihrem Fahrrad unterwegs war und an der direkt befindlichen Kreuzung einen Mann beim Vorbeifahren gestreift hatte. Daraufhin sprintete er los, hielt sie an der Schulter fest und schlug mit der Faust auf ihren Hinterkopf, wodurch sie auf den Boden fiel. Anschließend trat er sie mehrfach gegen den Kopf. Als mehrere Zeugen hinzueilten um zu helfen, schlug der Angreifer einem 50-Jährigen mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Die 46-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer befand sich noch auf dem Gelände des Fitnessstudios und konnte von den Einsatzkräften gestellt werden.

Die Polizei Bremen hat gegen den 34 Jahre alten Mann die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

