POL-HB: Nr.: 0608--Rauchgasvergiftung nach Grillen auf dem Balkon

Polizei Bremen

Nr.: 0608--Rauchgasvergiftung nach Grillen auf dem Balkon--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Robinsbalje Zeit: 26.09.24, 00.50 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag löste eine Familie in Huchting, die auf einem Balkon grillte, einen Polizei- und Rettungseinsatz aus. Neun Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Gegen 00.50 Uhr grillte ein 58-jähriger Vater für seine achtköpfige Familie auf dem Balkon ihrer Wohnung an der Robinsbalje. Nach einiger Zeit klagten Familienangehörige über Atembeschwerden und Übelkeit. Als der 12-jährige Sohn ohnmächtig wurde, rief die Familie die Feuerwehr. Mit Eintreffen der alarmierten Polizei, versorgten bereits Rettungssanitäter die neun Verletzten aus der Wohnung. Anschließend wurden sie zur Weiterbehandlung in Kliniken gebracht. Die Feuerwehr konnte eine erhöhte Kohlenmonoxidbelastung in der Wohnung messen. Vorsichtshalber mussten bis zu 30 weitere Hausbewohner vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, bis die Feuerwehr keine bedenkliche Werte mehr feststellte.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein und warnt: Grillen Sie nicht in geschlossenen Räumen oder der unmittelbareren Nähe. Giftige Verbrennungsgase wie Kohlenmonoxid sind farb- und geruchslos. Verbreiten sie sich in Räumen kann das zu schweren Vergiftungen oder sogar bis zum Tod führen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell