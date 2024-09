Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0607 --Einbrecher durch Polizei gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Contrescarpe Zeit: 25.09.2024, 03:30 Uhr

Einsatzkräfte stellten in der Nacht zu Mittwoch in der Bahnhofsvorstadt einen 26 Jahre alten Mann, der zuvor in eine Wohnung eingebrochen war. Bei ihm stellten die Polizisten Diebesgut sicher.

Ein 31 Jahre alter Mann saß in seinem Wohnzimmer in der Straße Contrescarpe, als er gegen 03:30 Uhr Geräusche in seiner Wohnung hörte. Er ging ins Schlafzimmer und stellte fest, dass der Raum durchwühlt wurde. Als er aus dem Fenster schaute, sah er einen Mann, der über ein Garagendach flüchtete. Daraufhin alarmierte der 31-Jährige die Polizei. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten den Einbrecher noch in Tatortnähe. Der 26-Jährige gelang vermutlich über eine Mülltonne auf ein Garagendach und über ein offenes Fenster in die Wohnung. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten diverses Diebesgut, unter anderem Uhren und ein Laptop.

Der 26 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Eine Haftprüfung und die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell