POL-HA: 23-Jährige übt Fahren ohne Führerschein

In der Nacht auf Mittwoch (19.02.2025) kontrollierten Polizeibeamte eine 23-jährige Autofahrerin, die nicht im Besitz eines Führerscheins war, jedoch auf einem öffentlichen Parkplatz fahren übte. Um etwa 2.15 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung einen Opel Astra auf dem Gelände eines Supermarktes an der Preußerstraße fest. Die Einsatzkräfte hielten die Fahrerin auf dem Parkplatz an, um diese zu kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass die 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach eigenen Angaben beabsichtigte sie lediglich auf dem Parkplatz das Fahren zu üben, da sie aktuell den Führerschein macht. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Verfahren gegen sie sowie gegen den Fahrzeughalter ein, da dieser das unerlaubte Führen seines Fahrzeugs zuließ. (rst)

