Polizei Hagen

POL-HA: Spendenübergabe nach Benefizkonzert zugunsten des Suppenkaspers - FUKS e.V. überreicht symbolischen Spendenscheck über 5.000 Euro an den Hagener Kinderschutzbund

Hagen (ots)

Der gemeinnützige Verein der Freunde der Polizei Hagen, FUKS e.V., veranstaltete am 29.11.2024 unter der Schirmherrschaft von Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh ein Benefizkonzert in der Johanniskirche. Die Berufsmusiker der Jazz-Rock-Pop-Band des Landespolizeiorchesters NRW stimmten die rund 400 Besucherinnen und Besucher an dem Abend gemeinsam mit zwei Sängerinnen, einem Sänger sowie einem Kinder- und Jugendchor auf die Vorweihnachtszeit ein. Insgesamt kamen Spenden in Höhe von 5.000 Euro für den Suppenkasper des Kinderschutzbundes Hagen zusammen. Am Montag (17.02.2025) überreichte der Vorsitzende des Vereins FUKS e.V., Herr Tino Schäfer, zusammen mit Hagens Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh einen symbolischen Spendenscheck an die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Hagen, Frau Heike Kiefer. Neben der Koordinatorin für den Suppenkasper, Frau Ines Kühnapfel-Knebel, nahmen auch Mitglieder des Vorstandes des Kinderschutzbundes und weitere Vertreterinnen und Vertreter des Vereins FUKS e.V. an der feierlichen Übergabe teil. Alle Anwesenden sprachen ihren Dank an alle Spenderinnen und Spender aus. (sen)

