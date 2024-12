Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Bandendiebstahl in Saarfels im Juli

Polizei fahndet mit Lichtbildern nach einem Tatverdächtigen

Saarbrücken/Beckingen-Saarfels. (ots)

Am Samstag, 06.07.2024, klingelten gegen 14:00 Uhr drei unbekannte männliche Personen an der Tür der 90-jährigen Geschädigten in Beckingen-Saarfels und täuschten ihr vor, dass ihre Heizung kontrolliert werden müsse. So in die Wohnung gelangt, lenkte ein Täter die Seniorin ab, während die beiden anderen das Haus nach Wertsachen absuchten. Hierbei entwendeten sie 120 Euro und eine EC-Karte. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am selben Tag hob einer der Täter gegen 15:30 Uhr mit der erbeuteten EC-Karte an einem Bankautomaten der Sparkasse Merzig in Rehlingen 500 Euro Bargeld ab. Hierbei wurde einer der Unbekannten videografiert.

Personen, welche die auf den Lichtbildern abgebildete Person erkennen oder mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).

