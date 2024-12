Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Vor der Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Alemannia Aachen

Polizei weist auf Sperrung der Camphauser Straße hin

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Am kommenden Sonntag (15.12.2024) treffen um 19:30 Uhr die Mannschaften beider Vereine im Saarbrücker Ludwigsparkstadion aufeinander. Nach den der Polizei derzeit vorliegenden Informationen sind zur Gewährleistung eines reibungslosen Veranstaltungsablaufs "Sperrmaßnahmen" erforderlich.

Die Sperrung der Camphauser Straße zwischen dem Ludwigskreisel und der Autobahn BAB 623 wird am Spieltag ab 17 Uhr eingerichtet und bis nach Spielende bestehen bleiben. An- und Abreise der etwa 15.000 erwarteten Fußballfans können weitere polizeiliche Verkehrsmaßnahmen erforderlich machen, wodurch es, insbesondere im Bereich Ludwigskreisel und Westspange, zu kurzfristigen Störungen des fließenden Verkehrs kommen kann. Auch Besucherinnen und Besucher des Christkindlmarktes in Saarbrücken sollten dies beachten.

Die Camphauser Straße ist im Bereich des Gästeeingangs für Heimfans gesperrt. Diese können die Wegführungen über den Treppenauf- bzw. abgang in der Straße "Am Schönental" (Eingänge Nord- und Osttribüne) und über die Grühlingstraße nutzen und so die anderen Stadioneingänge erreichen.

Im Umfeld des Stadions und der Saarlandhalle sowie im Stadtteil Rodenhof stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung, außerdem wird dort das Anwohnerparkkonzept aktiviert. Deshalb empfehlen Stadt Saarbrücken und Polizei allen Zuschauerin-nen und Zuschauern, die zum Stadion wollen, eine möglichst frühzeitige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Für Übersichtsaufnahmen setzt das Landespolizeipräsidium während des laufenden Einsatzes, hauptsächlich in der Vor- und Nachspielphase, eine Drohne ein. Die Drohne überfliegt keine Menschenmengen oder größeren Personengruppen.

