Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach den aktuellen Entwicklungen in Syrien

Eilversammlung in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Nach den aktuellen Entwicklungen in der Arabischen Republik Syrien fand am heutigen Sonntag (08.12.2024) auch in Saarbrücken eine Eilversammlung statt. In der Spitze nahmen über 4000 Personen teil. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Laufe des heutigen Vormittags wurden bei der Polizei zwei Anmeldungen zur Durchführung einer Eilversammlung aufgrund der aktuellen Lage in Syrien vorgenommen. In Kooperationsgesprächen wurde den Anmeldern entsprechende Auflagen erteilt; als Versammlungsörtlichkeit wurde der Landwehrplatz in Saarbrücken festgelegt.

Parallel hierzu fand noch eine angemeldete Versammlung zum Thema Wahlbetrug in Georgien vor der Europagalerie statt. Verbunden mit dem Saarbrücker Christkindlmarkt sowie dem Nauwieser Weihnachtsmarkt war so eine große Anzahl an Personen zu erwarten. Die Saarländische Polizei war daher mit einem entsprechenden Kräfteaufgebot in der Saarbrücker Innenstadt im Einsatz.

Die Situation am Saarbrücker Landwehrplatz war ausgelassen und friedlich. Gegen 16:00 Uhr versammelten sich dort in der Spitze über 4000 Teilnehmende. Kurzzeitig wurde durch einen Versammlungsteilnehmer eine Drohne gestartet. Dieser nicht genehmigte Drohnenflug wurde unverzüglich durch den Versammlungsleiter beendet.

Bereits im Vorfeld der Versammlung konnten zahlreiche Autokorsos festgestellt werden. Nachdem der Versammlungsleiter die Kundgebung für beendet erklärte, kam es durch den Abwanderungsverkehr in der Saarbrücker Innenstadt zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Umfeld der Großherzog-Friedrich-, Betzen- und Kaiserstraße war der Fahrzeugverkehr fast gänzlich zum Erliegen gekommen. Hiervon war auch der Saarbahnverkehr betroffen.

Über den späten Nachmittag und frühen Abend konnten im gesamten Innenstadtbereich zahlreiche Autokorsos registriert werden. Durch die Polizei erfolgten daher entsprechende Straßensperrungen und verkehrslenkende Maßnahmen.

Im weiteren Verlauf kam es im Bereich Breite Straße / Brückenstraße in Saarbrücken-Malstatt erneut zur Zusammenkunft von fast 1000 Personen. Auch bildeten sich Autokorsos, weshalb durch die Polizei entsprechende Verkehrsmaßnahmen getroffen wurden.

Im Zusammenhang mit den Jubelfeiern kam es immer wieder vereinzelt zum Abbrennen von Pyrotechnik. Nach derzeitigem Stand wurde hierbei niemand konkret gefährdet.

Bis zum Einsatzende wurden der Polizei keine Verletzten bekannt.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell