Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach der heutigen Begegnung 1. FC Saarbrücken gegen Rot-Weiss Essen

Polizei zieht durchwachsene Bilanz

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Der polizeiliche Einsatz anlässlich der heutigen Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen verlief nicht ganz problemlos. Die wegen des Einsatzes erforderliche Sperrung der Campauser Straße verursachte trotz verkaufsoffenem Sonntag und den beiden Weihnachtsmärkten nur geringe Störungen des fließenden Verkehrs.

Wie erwartet kamen am heute Nachmittag (01.12.2024) über 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu der Drittliga-Partie in den Saarbrücker Ludwigspark, darunter auch mehrere Hundert sogenannter Problemfans beider Mannschaften. Unterstützung erhielt die saarländische Polizei durch Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz und Hessen. Über 400 Einsatzkräfte sorgten so rund um das Spiel und den Saarbrücker Ludwigspark für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher.

Der verkaufsoffene Sonntag sowie die beiden stattfinden Weihnachtsmärkte in der Saarbrücker Innenstadt und dem Deutsch-Französischen Garten lockten ebenfalls viele Besucher in die Landeshauptstadt. Trotz der Sperrung der Camphauser Straße kam es zu keinen gravierenden Verkehrsproblemen, auch weil die Sperrung der Camphauser Straße während der laufenden Fußballbegegnung in Richtung der BAB 623 aufgehoben worden war.

Während des Spiels wurden zahlreiche pyrotechnische Gegenstände, darunter auch Raketen, gezündet. Es kam zu einer kurzen Spielunterbrechung. Nach dem Spiel attackierten Heimfans die noch im Gästeblock befindlichen Fans aus Essen mit Feuerwerkskörpern. Einsatzkräfte wurden dabei mit Steinen beworfen und dadurch verletzt. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Entsprechende Ermittlungsverfahren werden eingeleitet.

Die Abreise der mit Reisebussen, eigenen Fahrzeugen und Kleinbussen angereisten etwa 700 Gästefans verzögerte sich deshalb leicht. Gegen 19 Uhr traten die Fans der Gästemannschaft unter Begleitung von Einsatzkräften die Heimreise an. Anschließend wurde die Sperrung der Camphauser Straße aufgehoben.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell