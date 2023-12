Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt Untersuchungshaft nach räuberischem Diebstahl angeordnet

Mainz-Innenstadt (ots)

Ein 24-jähriger wohnsitzloser Mann entwendete am Samstag gegen 18 Uhr in einem Geschäft in der Schusterstraße zwei Paar Socken und schlug anschließend auf den Ladendetektiv ein, als dieser versuchte ihn an der Flucht zu hindern. Wie unabhängige Zeugen berichten, löste das Warensicherungssystems am Ausgang des Geschäftes aus, woraufhin der Täter, der die Socken noch in der Hand trug, von dem 63-jährigen Ladendetektiv angesprochen und an der Jacke festgehalten wurde. Dieser drehte sich um und wirkte unmittelbar durch Faustschläge und Tritte auf den Ladendetektiv ein. Polizeibeamte, die im Rahmen einer Fußstreife in der Innenstadt unterwegs waren, konnten die beiden miteinander rangelnden Personen jedoch schnell trennen. Weil der 24-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und es sich im vorliegenden Fall um einen Verbrechenstatbestand handelt, wurde er im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsrichter am Mainzer Amtsgericht ordnete in der Folge die Untersuchungshaft an.

