Polizei Düren

POL-DN: Vorsicht Betrug: Achtung bei "Schnäppchen" im Internet

Kreis Düren (ots)

Die dunkle Jahreszeit ist nicht nur Hauptsaison für Einbrecher. In der Vorweihnachtszeit haben auch Betrüger Hochsaison. Die Polizei warnt vor vermeintlichen Schnäppchen im Internet.

Black-Week, Black-Friday, Sonderangebote: Besonders bei der Suche nach Geschenken hoffen viele Menschen in der Vorweihnachtszeit auf Schnäppchen. Das nutzen Betrüger in der Winterzeit schamlos aus. Die Zahl der sogenannten Fake-Shops steigt wieder an, auch bei Kleinanzeigen-Portalen sind zahlreiche Betrüger unterwegs. Seien Sie also in dieser Zeit besonders wachsam bei Angeboten, die zu gut sind, um wahr zu sein. Vor der Bestellung ist es ratsam, den Shop über eine Suchmaschine zu überprüfen und Bewertungen zu recherchieren. Im Zweifel hilft auch ein Anruf, um zu erfahren, ob der Shop wirklich existiert.

Auch auf der Suche nach einem guten Angebot für Brennstoffe tappen viele Menschen in die Falle von Betrügern. Diese bieten Brennholz oder Gas zu unschlagbar niedrigen Preisen an. Wenn die Opfer dann in Vorkasse gehen, wird nichts geliefert. Hinterfragen Sie also auch hier allzu niedrige Preise kritisch und gehen Sie nicht in Vorkasse. Besonders bei ausländischen IBAN sollte man vorsichtig sein. Auch hier können Sie sich vorab online über den Verkäufer informieren.

Sollten Sie Opfer eines Betruges werden, erstatten Sie immer eine Strafanzeige. Nur so erhält die Polizei Kenntnis von der Straftat und kann die Täter verfolgen. Außerdem erhält sie dadurch Informationen zum Ausmaß des Deliktsfelds, kann Zusammenhänge herstellen und gegebenenfalls Tatserien erkennen.

Mehr Infos finden Sie hier: https://dueren.polizei.nrw/artikel/fake-shops-kassieren-geld-ohne-ware-zu-liefern

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell