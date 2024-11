POL-DN: Vorfahrt missachtet - Vier Verletzte

Merzenich (ots) - An der Einmündung Merzenicher Weg / Am Roßpfad kam es gestern (20.11.2024) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit zwei Verletzten und einem Sachschaden von 17000 Euro. Ein 26 Jahre alter Mann aus Düren befuhr gegen 16:00 Uhr mit seinem Pkw den Merzenicher Weg in Richtung Am Roßpfad, wo er rechts abbiegen wollte. An der Einmündung, an der "rechts vor links" gilt, kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 41 Jahre alten Mann aus ...

