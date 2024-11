Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrüger lässt sich in Mainzer Innenstadt 1400 Euro abheben

Mainz (ots)

Ein Betrüger hat am Dienstag vergangener Woche eine 22-jährige Frau in der Mainzer Innenstadt um 1400 Euro gebracht.

Er sprach die Frau in der Altstadt an und behauptete, dass seine Bankkarte in Deutschland nicht funktioniere. Daraufhin hob sie in einer Bankfiliale 1400 Euro ab und übergab sie dem fremden Mann.

Auf seinem Mobiltelefon notierte sich der Mann den Namen und die Kontodaten der jungen Frau, die diese auch nochmal auf ihre Richtigkeit hin überprüfte und zur Dokumentation abfotografierte. Auch vom englischen Führerschein, den ihr der Mann vorzeigte, machte sie ein Foto.

Anschließend gingen beide getrennte Wege. Das Geld kam bis heute nicht bei der 22-Jährigen an. Da sie hoffte, dass der Mann die Überweisung doch noch tätigen würde, und auch aus Scham zeigte die Frau den Vorfall erst nach einer Woche bei der Polizei an.

