Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bei hoher Geschwindigkeit Kontrolle über Fahrzeug verloren

Mainz-Bretzenheim (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend gegen 22.55 Uhr im Bereich Am Wildgraben in Mainz-Bretzenheim einen Verkehrsunfall verursacht und danach Unfallflucht begangen.

Der Unbekannte fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Straße Am Wildgraben, als er laut Zeugen mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug kollidierte mit einem anderen Auto. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon. Sein Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls beschädigt. Vor Ort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die einem Wagen des Modells Audi A3 zuzuordnen sind. Laut Zeugen soll es sich um ein dunkles Auto gehandelt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell