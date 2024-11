Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zahnarztangestellte vereitelt Betrugsversuch

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Dienstag gegen 09:00 Uhr erhielt eine 53-jährige Angestellte einer Zahnarztpraxis in Mainz-Hechtsheim einen Anruf einer mutmaßlichen Betrügerin. Diese versuchte am Telefon zu erfragen, ob eine Spendendose vorhanden ist bzw. wollte deren Abholung ankündigen. Sie rufe im Auftrag des SOS Kinderdorfes an.

Da tatsächlich dort eine Spendenbox existiert, jedoch für eine andere Stiftung, forderte die Angestellte eine Identifikationsnummer der Box an. Die Täterin versuchte diesen noch der Angestellten selbst zu entlocken, scheiterte jedoch letztlich mit ihrem Vorhaben und legte auf.

