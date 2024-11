POL-DN: Unfall an Einmündung

Niederzier/ Nörvenich (ots) - Ein Supermarkt in der Niederziererstraße in Oberzier und ein Verbrauchermarkt im Gewerbepark in Nörvenich wurden am Montag (18.11.2024) und am Mittwoch (20.11.2024) zum Ziel von Einbrechern. In Oberzier drangen die Täter gegen 03:00 Uhr in das Objekt ein, indem sie eine Eingangstür mit einem Kanaldeckel einwarfen. Sie entwendeten eine unbekannte Menge an Tabakwaren und flüchteten in ...

mehr