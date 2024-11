POL-DN: Tageswohnungseinbruch

Düren (ots) - In der Zeit vom 19.11.2024 bis zum 20.11.2024 wurde in der Alten Jülicher Straße ein Pkw der Marke VW entwendet. Das Fahrzeug, ein weißer WV Touran, der zum Tatzeitpunkt das Kennzeichen JÜL-MF47 trug, wurde am Dienstag gegen 19:30 Uhr in der Alten Jülicher Straße abgestellt. Am Mittwoch um 12:00 Uhr bemerkte die Geschädigte den Diebstahl ihres Autos und erstattete Anzeige. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden ...

