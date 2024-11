Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer schwer verletzt

Titz (ots)

Ein 23-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall auf der L366 am Dienstagnachmittag (19.11.2024) schwer verletzt. Er war mit einem Pkw kollidiert.

Der Mann aus Wassenberg befuhr mit seinem Motorrad gegen 15:10 Uhr die L366 in Fahrtrichtung Hottorf. Zur selben Zeit war auch ein 28-Jähriger aus Neuss mit seinem Pkw in dieselbe Richtung unterwegs. Aufgrund eines Tiers auf der Fahrbahn, so der Mann aus Neuss, befuhr er mit geringer Geschwindigkeit den Fahrstreifen und nutzte auch den Seitenstreifen. Als er wieder ordnungsgemäß den Fahrstreifen befahren wollte, kollidierte er mit dem von hinten herannahenden Motorrad des 23-Jährigen.

Durch die Kollision rutsche das Motorrad in den Graben, der 23-Jährige wurde durch die Luft geschleudert und fiel dann in den Grünstreifen. Hierbei zog sich der Mann aus Wassenberg schwere Verletzungen zu. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiwache Jülich fest, dass der 23-jährige Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, dort entnahm man ihm auch eine Blutprobe.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die L366 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

