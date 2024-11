Polizei Düren

POL-DN: Ein Verletzter nach Verkehrsunfallflucht auf der L226

Titz (ots)

Auf der L226 kam es am Dienstag (19.11.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-Jähriger aus Linnich leicht verletzt wurde. Er war von der Fahrbahn abgekommen, nachdem er einem Fahrzeug ausweichen musste.

Der Mann aus Linnich befuhr gegen 17:35 Uhr die L226 in Fahrtrichtung Titz. In Höhe der Autobahnabfahrt der A44, so erste Erkenntnisse, befand sich zur selben Zeit ein Pkw der, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Pkw des 31-Jährigen zu achten, nach links auf die L226 in Richtung Titz fahren wollte. Um einen Zusammenstoß mit dem einfahrenden Auto zu verhindern, wich der der Linnicher aus. Hierdurch geriet der 31-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den Grünstreifen, verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam erst im angrenzenden Graben zum Stillstand. Hierbei erlitt der Mann leichte Verletzungen, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das andere Fahrzeug, bei dem es sich um einen "dunklen Mercedes" handeln soll, entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und / oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

