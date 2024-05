Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen.

Lippe (ots)

Auf der Niedermeiner Straße verunfallte am Montagmittag (20.05.2024) gegen 14.20 Uhr ein Motorradfahrer aus Dormagen. Der 59-Jährige fuhr auf seiner Yamaha in Richtung Niedermeien und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Er stürzte auf die Straße und das Motorrad landete auf ihm, so dass er leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An der Yamaha entstand ein Schaden von geschätzten 2000 Euro. Die Maschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell