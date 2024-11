Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Niederzier (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag (19.11.2024) in ein Wohnhaus in der Talstraße ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Im Erdgeschoss durchwühlten die Täter Schränke und gelangten so in den Besitz von Schmuck. Mit ihrer Tatbeute entfernten sich die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Nach Angaben der Geschädigten lässt sich der Tatzeit auf den Zeitraum von 06:45 Uhr bis 14:00 Uhr eingrenzen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Düren erneut auf die Wertgegenstandsliste hin. Sollte Ihnen bei einem Einbruch etwas gestohlen werden, kann eine sogenannte Wertgegenstandsliste dabei helfen, nach Ihren entwendeten Wertsachen zu fahnden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell