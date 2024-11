Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Supermärkte in Niederzier und Nörvenich

Niederzier/ Nörvenich (ots)

Ein Supermarkt in der Niederziererstraße in Oberzier und ein Verbrauchermarkt im Gewerbepark in Nörvenich wurden am Montag (18.11.2024) und am Mittwoch (20.11.2024) zum Ziel von Einbrechern.

In Oberzier drangen die Täter gegen 03:00 Uhr in das Objekt ein, indem sie eine Eingangstür mit einem Kanaldeckel einwarfen. Sie entwendeten eine unbekannte Menge an Tabakwaren und flüchteten in unbekannte Richtung.

In Nörvenich schlugen die Täter, die mindestens zu dritt waren, gegen 02:30 Uhr zu. Sie zerstörten die Scheibe eines Tabakladens mit Kanaldeckeln und entwendeten ebenfalls Tabakwaren. Sie flüchteten in einem weißen Pkw der Marke Mercedes über die K52 in Richtung Ortslage Poll.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, insbesondere zur weiteren Fluchtrichtung und zum Fahrzeug des Einbruchs in Nörvenich, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell