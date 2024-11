Polizei Düren

POL-DN: Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch

Kreis Düren (ots)

Zwei Einbruchsdelikte wurden der Polizei Düren am Donnerstag (21.11.2024) gemeldet. Hierbei waren Einbrecher im Reitweg in Ellen erfolgreich, in der Goebenstraße in Düren blieb es bei einem Versuch.

Im Reitweg schlugen die Einbrecher zwischen Sonntag (17.11.2021) und Donnerstag (21.11.2024) zu. Hier öffneten die bislang unbekannten Täter gewaltsam eine Tür im rückwärtigen Bereich und gelangten so in das Einfamilienhaus. Die Täter durchwühlten einige Räume und entkamen anschließend unerkannt. Zur Tatbeute können bisher keine Angaben gemacht werden, die Tatzeit lässt sich auf zwischen 12:00 Uhr am Sonntag und 16:35 Uhr am Donnerstag eingrenzen.

Bei einem Versuch blieb es in der Goebenstraße. Hier gelangten Täter am Donnerstag (21.11.2024) zwischen 08:20 Uhr und 12:55 Uhr zunächst in den Hausflur des Mehrfamilienhauses, anschließend versuchten sie die Wohnungstür eines 64-Jährigen zu öffnen. Dies misslang jedoch.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den genannten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

