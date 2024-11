POL-DN: Pkw-Brand auf der L249

Kreis Düren (ots) - Zwei Einbruchsdelikte wurden der Polizei Düren am Donnerstag (21.11.2024) gemeldet. Hierbei waren Einbrecher im Reitweg in Ellen erfolgreich, in der Goebenstraße in Düren blieb es bei einem Versuch. Im Reitweg schlugen die Einbrecher zwischen Sonntag (17.11.2021) und Donnerstag (21.11.2024) zu. Hier öffneten die bislang unbekannten Täter gewaltsam eine Tür im rückwärtigen Bereich und gelangten ...

