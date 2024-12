Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Haftbefehl nach schwerer Brandstiftung und versuchtem Tötungsdelikt

27-jähriger Hausbewohner unter dringendem Tatverdacht

Neunkirchen (ots)

Neunkirchen. In den frühen Morgenstunden am gestrigen Dienstag ist im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen ein Brand in einem Wohnanwesen ausgebrochen. Die Polizei nahm einen 27-Jährigen in Nähe des Brandortes vorläufig fest. Ein Ermittlungsrichter erließ nun am heutigen Tag gegen den jungen Mann einen Haftbefehl.

Am Dienstag (10.12.2024) wurde gegen 04:13 Uhr ein brennendes Wohnhaus in Neunkirchen-Wiebelskirchen gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das im Erdgeschoss wohnende, ältere Ehepaar - die Großeltern des Tatverdächtigen - brachte sich zuvor selbst in Sicherheit und blieb unverletzt. Nach dem Brandgeschehen ist das Gebäude unbewohnbar, der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf einen unteren sechsstelligen Betrag.

Noch in der Nähe des Brandortes wurde der 27-jährige Bewohner der brennenden Dachgeschosswohnung angetroffen. Weil er gegenüber den Einsatzkräften äußerte, er selbst habe das Feuer gelegt, wurde er vorläufig festgenommen. Die durch das Dezernat für Branddelikte geführten Ermittlungen bestätigten den Tatverdacht gegen den Festgenommenen. Ein von ihm selbst aufgenommenes Video erhärtete den Tatverdacht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es vor der Tatausführung zu einem Streit zwischen Enkel und Großvater.

Ein Ermittlungsrichter verkündete bei der Vorführung am heutigen Tag den Haftbefehl gegen den 27-Jährigen, welcher im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell