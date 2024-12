Neunkirchen (ots) - Neunkirchen. In den frühen Morgenstunden am gestrigen Dienstag ist im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen ein Brand in einem Wohnanwesen ausgebrochen. Die Polizei nahm einen 27-Jährigen in Nähe des Brandortes vorläufig fest. Ein Ermittlungsrichter erließ nun am heutigen Tag gegen den jungen ...

