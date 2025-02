Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 08.02.2025

Diepholz (ots)

Borstel/ Nienburg - Verfolgungsfahrt

Am 07.02.2025 gegen 23:50 Uhr wird eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariates in Sulingen auf einen Pkw mit lichttechnischen Mängeln aufmerksam und beabsichtigt diesen zu kontrollieren. Dem Haltesignal wird zunächst Folge geleistet. Beim Herantreten an den Pkw beschleunigt dieser jedoch und versucht sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Nach einer zwanzigminütigen Verfolgungsfahrt bis in den Nienburger Bereich verunfallt der Pkw in einem kleinen, wasserführenden Graben. Die beiden Fahrzeuginsassen ergreifen hierauf fußläufig die Flucht, können jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Der führerscheinlose 17-jährige Fahrzeugführer sowie sein 16-jähriger Beifahrer ziehen sich im Rahmen des Unfallgeschehens leichte Verletzungen zu und werden dem Krankenhaus zugeführt. Weiterhin kann festgestellt werden, dass die angebrachten Kennzeichen für ein anderes Kraftfahrzeug ausgegeben sind.

Borstel - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pferd

Am 07.02.2025 gegen 17:20 Uhr kommt es in Borstel auf der Bundesstraße 214 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pferd. Nachdem die Reiterin (42 Jahre, aus Nienburg) die Kontrolle über ihr Pferd verliert, rennt dieses aus der Straße "In der Heimat" auf die Bundesstraße und kollidiert dort mit dem Pkw (Ford) eines 46- jährigen Schwafördeners. Die Reiterin wird schwer verletzt und muss mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Pferd wird leicht verletzt. An dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entsteht Sachschaden in einer Höhe von rund 5.000 Euro.

Sudweyhe - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Fußgängern

Am 07.02.2025 gegen 22:40 Uhr kommt es in Weyhe-Sudweyhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern. Eine 40-jährige Frau aus Sudweyhe befährt mit ihrem Mercedes die Sudweyher Straße. In Höhe der Straße "Auf dem Warpel" überqueren zwei lebensältere Personen die Sudweyher Straße. Diese werden von der 40- Jährigen übersehen und von dem Pkw erfasst. Beide müssen mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Bremen verbracht werden. Über die Art und Schwere der Verletzungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Es entsteht ein Sachschaden von über 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell