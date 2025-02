Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Fußgängerin verletzt - Stuhr, Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Fußgängerin verletzt

Eine 66-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagnachmittag gegen 16.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 35-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw aus der Straße Am Goldberg nach links in die Colnrader Straße abbiegen. Hierbei übersah sie die Fußgängerin, die die Straße überquerte. Die 66-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Stuhr - Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstagmittag zwischen 13.30 Uhr und 14.10 Uhr sind vermutlich zwei bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Kirchseelter Straße eingebrochen. Die Täter erreichten über eine Leiter das 1. Obergeschoss des Wohnhauses. Nachdem sie gewaltsam ein Fenster geöffnet hatten, gelangten sie ins Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume, bevor sie wieder unerkannt flüchteten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

