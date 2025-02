Diepholz (ots) - Bei einem Sturz hat sich am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr ein 65-jähriger Fahrer eines Pedelecs leicht verletzt. Der 65-Jährige befuhr die abknickende Vorfahrt in der Straße Am Bahnhof in Richtung Bismarckstraße. Hinter ihm fuhr ein 18-jähriger Fahrer mit seinem Pkw in gleicher Richtung. Als der 18-Jährige hupte, um einem Bekannten zu grüßen, erschrak der 65-Jähriger auf dem Pedelec und ...

