Iserlohn (ots) - Auf einem Parkplatz am St.Elisabeth-Hospital wurden am Donnerstag, zwischen 09:30 und 12:30 Uhr die Reifen von drei parkenden Autos zerstochen. Der oder die Täter nutzen dafür offenbar einen spitzen Gegenstand. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu ...

