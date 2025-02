Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt alkoholisierten Randalierer in Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Ein 24-Jähriger löste am Dienstagnachmittag (18.02.2025) einen Polizeieinsatz aus, als er im alkoholisierten Zustand in einem Schnellrestaurant an der Hohenzollernstraße randalierte. Gegen 15.10 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann mehrere Personen anpöbeln würde. Als sich die Einsatzkräfte zu der Einsatzörtlichkeit begaben, trafen sie einen 24-Jährigen an, der augenscheinlich stark alkoholisiert war. Zudem stellte sich im Rahmen der Personenkontrolle heraus, dass der Mann bereits einschlägig polizeibekannt ist. Um weitere Straftaten zu verhindern, sprachen die Beamten dem Mann einen Platzverweis aus. Da er diesem aufgrund seiner Alkoholisierung jedoch nicht nachkommen konnte und eine Gefahr für ihn aufgrund seines Zustandes nicht ausgeschlossen werden konnte, brachten die Einsatzkräfte den Mann zur Polizeiwache und nahmen ihn in Gewahrsam. (rst)

