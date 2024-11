Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (441/2024) Zwei Personen nach Unfall auf der A7 bei Göttingen leicht verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, Höhe Anschlussstelle Göttingen-Nord

Montag, 18. November 2024, gegen 08.55 Uhr GÖTTINGEN (ab) - Auf der A 7 kam es am Montagmorgen (18.11.24) gegen 08.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach ersten Informationen fuhren ein 38-Jähriger und seine 35-jährige Beifahrerin in einem Ford Focus auf der A 7 in Richtung Hannover. In Höhe der Anschlussstelle Göttingen-Nord beabsichtigten sie die Autobahn zu verlassen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der aus dem Landkreis Göttingen stammende Mann mit seinem Wagen beim Verlassen des Hauptfahrstreifens in einer Rechtskurve der Abfahrtrampe nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Aufprall wurden beide Insassen leicht verletzt. Sie wurden mittels Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Vor Ort waren der Rettungsdienst und die Berufsfeuerwehr Göttingen. Auch der Göttinger Rettungshubschrauber war im Einsatz und brachte vorsorglich einen Notarzt zur Einsatzstelle.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen sowie die Landung des Rettungshubschraubers war die Ausfahrt Göttingen-Nord für etwa 1 Stunde voll gesperrt. An dem Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell