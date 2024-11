POL-GÖ: (440/2024) Außenspiegel im Vorbeifahren touchiert - Verursacher flüchtig, Polizei Friedland sucht orangenen Muldenkipper

Göttingen (ots) - Hann. Münden, Markt (Altstadt) Mittwoch, 13. November 2024, gegen 12:55 Uhr HANN.MÜNDEN (ab) - Die Polizei Hann. Münden fahndet nach einem unbekannten Mann, der am gestrigen Mittwoch (13.11.24) bei einem Trickdiebstahl in einem Geschäft in der Hann. Mündener Altstadt (Landkreis Göttingen) ...

mehr