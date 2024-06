Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Führerschein unterwegs

Offenbach an der Queich (ots)

Für einen 49-Jährigen aus dem Kreis Germersheim endete die Fahrt mit seinem Zweirad am 21.06.2024 in Offenbach an der Queich, als er in eine Kontrolle der Polizei Landau kam. Die Beamten stellten im Verlauf der Kontrolle fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dem 49-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

