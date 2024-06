Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Witterungsbedingter Unfall mit Fahrstreifensperrung

Landau (ots)

Am Freitagmorgen wollte ein 29-jähriger mit seinem Mercedes von der B272 auf die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen wechseln. Beim Befahren des Beschleunigungsstreifens verlor der Mann aufgrund regennasser Fahrbahn und in Kombination mit unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte der Mercedes zunächst mit der rechten Schutzplanke und im Anschluss noch mit der Mittelschutzplanke. Während der Fahrzeugführer sich leichte Verletzungen zuzog, entstand an dem PKW wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell