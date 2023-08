Polizei Bielefeld

POL-BI: BAB A30, Unfall mit sechs verletzten Personen

Bielefeld (ots)

Ku / Bünde, A30 Richtungsfahrbahn Bad Oeynhausen Am 12.08.2023, gegen 07:00 Uhr, ist es auf der A 30 in Höhe der Anschlussstelle Bünde zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei niederländische Fahrzeuge befuhren die A 30 in Fahrtrichtung Hannover. Während eines Überholvorganges kam es zu einem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen. Beide Fahrzeuge gerieten in Schleudern und prallten zunächst links gegen eine Betonschutzwand und anschließend rechtsseitig in die Schutzplanke. Im Fahrzeug der 32-Jährigen Unfallverursacherin befand sich ein ebenfalls 32-jähriger Beifahrer, sowie zwei Kinder im Alter von 8 und 12 Jahren. Im anderen Fahrzeug befanden sich ein 56-Jähriger und seine 57-jährige Ehefrau. Alle Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Feuerwehr Herford war mit einem Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort und transportierte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Der Sachschaden beträgt ca. 40.000 EUR. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten kam es zu einer ca. zweistündigen Vollsperrung auf der A 30 in Fahrtrichtung Hannover. Es entstand ein Stau von fünf Kilometern Länge.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell