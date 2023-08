Polizei Bielefeld

POL-BI: 8. Nachtragsmeldung zu: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem Tötungsdelikt im Kreis Gütersloh

Bielefeld (ots)

Festnahme eines Tatverdächtigen

MK - Bielefeld / Gütersloh / Halle (Westfalen) - Der Mordkommission "Erfurt" ist es gelungen, die Beweislage gegen den 72-jährigen Ehemann der Getöteten entscheidend zu verdichten. Sie nahmen den Tatverdächtigen am Freitag, 11.08.2023, fest.

Nach dem Verschwinden der 68-Jährigen aus Steinhagen am Mittwoch, 05.07.2023, wurde ihr Leichnam am Sonntag, 16.07.2023, in einem Waldstück in Halle (Westfalen), Ortsteil Kölkebeck, aufgefunden. Die Obduktion hatte ergeben, dass die Frau eines gewaltsamen Todes starb.

Im Anschluss führten die Bielefelder Beamten gemeinsam mit Gütersloher Kripobeamten die Ermittlungen der Mordkommission, unter der Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens fort, die nun zu einem dringenden Tatverdacht führten.

Auf Antrag des zuständigen Kapitaldezernenten der Staatsanwaltschaft Bielefeld, Staatsanwalt Christoph Mackel, wurde ein Haftbefehl wegen Mordes gegen den 72-Jährigen aus Halle erwirkt.

Aufgrund des Haftbefehls nahmen Beamte der Mordkommission den Tatverdächtigen am Freitagvormittag fest und führten ihn einem Richter des Amtsgerichts Bielefeld vor. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Anschließend wurde der 72-Jährige an Beamte einer Justizvollzugsanstalt übergeben. Zur Sache äußerte er sich nicht.

Zu der Festnahme äußerte sich der Leiter der Mordkommission Markus Mertens: "Zu den vorliegenden Sachbeweisen dürfen wir uns öffentlich noch nicht äußern. Allerdings haben wir aus Ermittlersicht durch unsere zeitintensive und akribische Spurensicherung und -auswertung einen Durchbruch erzielen können. Mit meinen Bielefelder und den Gütersloher Kollegen sehen wir uns dadurch in unserer Arbeit bestätigt - hatte sich doch aufgrund einer langen Indizienkette bereits vor Wochen ein Anfangsverdacht gegen den 72-jährigen Mann aus Halle ergeben."

