Polizei Hagen

POL-HA: Stark alkoholisierte und konfliktfreudige Hagenerin in Gewahrsam genommen

Hagen-Vorhalle (ots)

Um die Begehung von möglichen Straftaten zu verhindern, nahmen Polizisten am Dienstag (18.02.2025) eine 43-Jährige in Gewahrsam. Die Hagenerin hielt sich um 17.40 Uhr in der Wohnung einer Familienangehörigen im Sporbecker Weg auf und zeigte sich dort aggressiv. Die Frau war erheblich alkoholisiert und kaum zu beruhigen. Ihre Familienangehörigen konnten sich den Grund für die aufgebrachte Gemütslage der 43-Jährigen jedoch nicht erklären. Die Hagenerin habe jedoch keine Straftaten begangen. Im Beisein einer alarmierten Streifenwagenbesatzung versuchte die alkoholisierte Hagenerin immer wieder selbstständig aufzustehen, was ihr aufgrund der massiven Störung des Gleichgewichtssinns nicht gelang. Sie konnte auch nicht auf Nachfragen reagieren und habe sich nach Angaben ihrer Familie vor dem Eintreffen der Polizei ausgesprochen konfliktfreudig verhalten. Aus diesem Grund habe man sich teilweise nicht getraut, die Wohnung zu betreten. Die Beamten nahmen die 43-Jährige deshalb zur Verhinderung von Straftaten und zum eigenen Schutz in Gewahrsam. Während der Fahrt im Streifenwagen steigerte sich die Frau erneut in ihren Aggressionen und versuchte sich immer wieder, vergeblich aus den Handfesseln zu befreien. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 2 Promille. (arn)

